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ПВО за ночь сбила 242 дрона над 18 регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника над 18-ю российскими регионами и двумя морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Атаки были отражены с вечера до 8:00 22 июля. Российские военные сбили воздушные цели над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом.

БПЛА уничтожены также над Азовским и Черным морями.

С вечера до утра 22 июля Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова, Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), а также петербургского «Пулково».

Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Общество

Ночью украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Также БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибшем в Армавире и 10 пострадавших в Краснодаре. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска за медпомощью обратились пять человек. В городе в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.

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