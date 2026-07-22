ПВО за ночь сбила 242 дрона над 18 регионами

Ночью украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и ставропольском Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Также БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о погибшем в Армавире и 10 пострадавших в Краснодаре. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска за медпомощью обратились пять человек. В городе в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня.