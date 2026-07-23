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Силы ПВО сбили 223 беспилотника за ночь

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 223 украинских беспилотника в период с вечера до 8:00 мск, сообщило Минобороны.

Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Воздушные цели также уничтожили над акваторией Азовского моря.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотника, летевших в направлении столицы. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

В Ульяновской области под удар украинских беспилотников попал объект ТЭКа в Новоспасском районе. На месте происшествия тоже работают спецслужбы. Специалисты занимаются ликвидацией пожара. О пострадавших не сообщалось.

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