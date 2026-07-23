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Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву БПЛА

Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о сбитых БПЛА в 06:45 мск. Экстренные службы прибыли на место падения обломков.

21 июля фестиваль музыки и искусства Outline 2026, который должен был состояться с 21 по 27 июля в Московской области, был отменен из-за угрозы беспилотников. Решение, по словам организаторов, принято на основании распоряжения администрации Талдомского района в связи с сохраняющейся беспилотной опасностью в регионе проведения фестиваля.

Собянин сообщал, что с 20:30 мск 19 июля до 05:00 мск 20 июля в направлении Московского региона летело около 400 украинских беспилотников.

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