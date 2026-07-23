Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву БПЛА

21 июля фестиваль музыки и искусства Outline 2026, который должен был состояться с 21 по 27 июля в Московской области, был отменен из-за угрозы беспилотников. Решение, по словам организаторов, принято на основании распоряжения администрации Талдомского района в связи с сохраняющейся беспилотной опасностью в регионе проведения фестиваля.