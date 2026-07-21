Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы атак БПЛА

20 июля сообщалось о массированной атаке БПЛА на Москву и Подмосковье. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 мск 19 июля до 05:00 мск 20 июля в направлении Московского региона были запущены около 400 украинских беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате атаки были повреждены несколько частных домов, произошли пожары и пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В Домодедове один человек получил ранения при пожаре в частном доме, еще один пострадал на трассе М-4 после падения беспилотника рядом с автомобилем.