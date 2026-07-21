Фестиваль Outline в Подмосковье отменили из-за угрозы атак БПЛА
Фестиваль музыки и искусства Outline 2026, который должен был пройти с 21 по 27 июля в Московской области, отменен из-за угрозы беспилотников. Об этом организаторы сообщили в своем Telegram-канале.
По их словам, решение принято на основании распоряжения администрации Талдомского района в связи с сохраняющейся беспилотной опасностью в регионе проведения фестиваля.
Организаторы заявили, что сделали все возможное для проведения мероприятия, и выразили надежду, что проект удастся провести в будущем. Информацию о порядке возврата билетов они пообещали опубликовать позднее.
Outline – многодневный фестиваль музыки и искусства, который проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» в Талдомском районе Московской области. Четыре из девяти фестивальных сцен должны были быть расположены под открытым небом, а остальные в реконструированных зданиях лагеря. Одно из строений трансформировано в большую художественную галерею.
До этого в Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки российские средства ПВО перехватили и уничтожили 655 украинских беспилотников.
20 июля сообщалось о массированной атаке БПЛА на Москву и Подмосковье. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 мск 19 июля до 05:00 мск 20 июля в направлении Московского региона были запущены около 400 украинских беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в результате атаки были повреждены несколько частных домов, произошли пожары и пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В Домодедове один человек получил ранения при пожаре в частном доме, еще один пострадал на трассе М-4 после падения беспилотника рядом с автомобилем.