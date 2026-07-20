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СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Московский регион

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион, произошедшей в ночь на 20 июля. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). В ведомстве сообщили, что в результате атаки беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные жители.

Следственный комитет намерен установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, которых следствие считает причастными к атаке.

Что известно о массовом налете БПЛА на Москву и Подмосковье

Политика / Армия и спецслужбы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в направлении Московского региона летели примерно 400 беспилотников ВСУ. Большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах. В Подмосковье, по словам губернатора Андрея Воробьева, один человек был ранен при пожаре в частном доме. Еще один пострадал на трассе М-4, где БПЛА рухнул рядом с автомобилем.

Утром также стало известно, что шесть пострадавших с минно-взрывной травмой разной степени тяжести были доставлены в Домодедовскую больницу. Среди них – трое иностранцев,

Системы ПВО за ночь сбили 381 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

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