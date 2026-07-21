Российские силы ПВО сбили 655 украинских беспилотников на сутки

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым в интересах ВСУ. Поражены объекты порта Одесса, задействованные для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, российские силы нанесли удары по местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими подразделениями.