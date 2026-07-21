Российские силы ПВО сбили 655 украинских беспилотников на сутки
Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 655 украинских беспилотников за сутки. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, были также уничтожены 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе, используемым в интересах ВСУ. Поражены объекты порта Одесса, задействованные для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, российские силы нанесли удары по местам сборки и хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими подразделениями.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по украинским формированиям в районах Славянска, Краматорска, Николаевки и Алексеево-Дружковки в ДНР. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и атаковали силы ВСУ в районах Белицкого и Доброполья в ДНР.
По оценке Минобороны, за сутки украинские войска потеряли около 1500 военнослужащих.
21 июля ВС России установили контроль над поселком Волоховское в Харьковской области. Поселок перешел под контроль российской армии усилиями подразделений группировки войск «Север». Армия России также нанесла удар по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины. Атака была совершена с применением FPV-дронов «КВН» на оптоволокне.