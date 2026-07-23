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Главная / Политика /

Российская армия взяла под контроль город Белицкое в ДНР

Ведомости

ВС РФ установили контроль в городе Белицкое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, взятие населенного пункта под контроль произошло в результате действий подразделений группировки «Центр».

22 июля Минобороны сообщало об установлении контроля над селом Артельное в Харьковской области и селом Благодатное в Запорожской. Тогда ведомство отмечало работу подразделений группировок войск «Север» и «Восток».

В ночь на 23 июля ВС РФ также нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Российское оборонное ведомство отмечало, что атака была совершена высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Военные поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, был уничтожен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.

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