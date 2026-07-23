Российская армия взяла под контроль город Белицкое в ДНР

В ночь на 23 июля ВС РФ также нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Российское оборонное ведомство отмечало, что атака была совершена высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Военные поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, был уничтожен цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставок ВСУ.