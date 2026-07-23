ВС РФ ударили по цехам производства и складам дронов ВСУ
Российские военные за сутки нанесли удары по цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Как заявили в Минобороны, за сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 480 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, в акватории Черного моря был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
До этого сообщалось, что войска РФ ударили по порту и цеху по производству деталей для беспилотников в Одессе. 22 июля в порту Черноморска был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, а в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов ВСУ, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами. Военные поясняли, что атаки проводили при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА.