ВС РФ ударили по цехам производства и складам дронов ВСУ

До этого сообщалось, что войска РФ ударили по порту и цеху по производству деталей для беспилотников в Одессе. 22 июля в порту Черноморска был поражен сухогруз во время разгрузки военных грузов, а в Одессе – объекты разгрузки и хранения грузов ВСУ, логистический центр и резервуары с горюче-смазочными материалами. Военные поясняли, что атаки проводили при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА.