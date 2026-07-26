ВС РФ поразили два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане
Вооруженные силы (ВС) России продолжили наносить удары по портам и морским судам Украины, сообщили в Минобороны РФ в Мах.
Ударные беспилотники поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Оборонное ведомство отметило, что на них перевозили военные грузы.
Ранее в Минобороны назвали цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева.
В Одесской области удар нанесли по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, предназначенными для вооруженных сил Украины. Групповой удар российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.
В ночь на 25 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины.