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ВС РФ поразили два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наносить удары по портам и морским судам Украины, сообщили в Минобороны РФ в Мах.

Ударные беспилотники поразили еще два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане. Оборонное ведомство отметило, что на них перевозили военные грузы.

Ранее в Минобороны назвали цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева.

В Одесской области удар нанесли по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск, предназначенными для вооруженных сил Украины. Групповой удар российские войска нанесли высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования.

В ночь на 25 июля Вооруженные силы России нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины.

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