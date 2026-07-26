ВС РФ поразили два судна типа «балкер» в Днепро-Бугском лимане

Ранее в Минобороны назвали цели высокоточных ударов по украинской военной инфраструктуре. В Киеве под удар попали два объекта. Первый – промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Второй – место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части Киева.