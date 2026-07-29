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ВС РФ нанесли в порту Одессы удары по резервуару с горючим и трем сухогрузам

Ведомости

Вооруженные силы России днем 29 июля нанесли удар по резервуару с горючим и трем сухогрузам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для удара применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В министерстве сообщили, что в порту Одессы был поражен резервуар с ГСМ. В порту «Южный» ударами были поражены два сухогруза, доставившие военные грузы, а в акватории Черного моря атакован еще один сухогруз, следовавший в Одессу.

До этого сообщалось, что вечером 28 июля и ночью 29 июля российские военные нанесли удары по объектам хранения военных грузов и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Тогда же, по данным ведомства, на переходе морем восточнее Одессы были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

28 июля Минобороны также заявляло об ударах по инфраструктуре перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Кроме того, по данным военного ведомства, в северо-западной части Черного моря был поражен балкер с военными грузами для Украины, а в порту Николаева – килекторное судно.

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