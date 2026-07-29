ВС РФ нанесли в порту Одессы удары по резервуару с горючим и трем сухогрузам

До этого сообщалось, что вечером 28 июля и ночью 29 июля российские военные нанесли удары по объектам хранения военных грузов и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Тогда же, по данным ведомства, на переходе морем восточнее Одессы были поражены два сухогруза, перевозившие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.