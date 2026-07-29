Российские силы ПВО сбили 619 украинских БПЛА и четыре ракеты «Нептун»
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 619 украинских беспилотников и четыре ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным военного ведомства, российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии, а также по складам боеприпасов. Кроме того, самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
В сводке также говорится, что суммарные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили около 1330 военнослужащих за сутки.
В Минобороны сообщили, что в результате активных действий подразделения российской группировки войск «Север» был установлен контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области и над Светлым в ДНР.
Российские военные также поразили в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля. Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.
В ночь на 29 июля системы ПВО ликвидировали 295 украинских дронов над российскими регионами.