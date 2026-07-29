Российские силы ПВО сбили 619 украинских БПЛА и четыре ракеты «Нептун»

Российские военные также поразили в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля. Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.