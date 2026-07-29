Российские военные установили контроль над Новой Сечью в Сумской области
Армия России установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Как уточнили в Минобороны, контроль установлен в результате активных действий подразделения российской группировки войск «Север». «Север» также освободила населенный пункт Светлое в ДНР.
Российские военные поразили в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля. Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.
28 июля ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Был нанесен удар по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. В порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.
В ночь на 29 июля дежурные средства ПВО уничтожили 295 украинских дронов над российскими регионами.