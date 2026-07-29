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Российские военные установили контроль над Новой Сечью в Сумской области

Ведомости

Армия России установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточнили в Минобороны, контроль установлен в результате активных действий подразделения российской группировки войск «Север». «Север» также освободила населенный пункт Светлое в ДНР.

Российские военные поразили в порту Николаев объекты хранения военных грузов и резервуары с ГСМ, предназначенными для ВСУ. Удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ, наносились вечером 28 июля и ночью 29-го июля. Вечером 28 июля российские беспилотники поразили два морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Атака была совершена на переходе морем восточнее Одессы.

28 июля ВС РФ ударили по объектам инфраструктуры перевалочного комплекса и резервуарам с ГСМ в порту Николаева. Был нанесен удар по судну типа «балкер» с военными грузами для Украины в северо-западной части Черного моря. В порту Николаева тогда также было поражено килекторное судно.

В ночь на 29 июля дежурные средства ПВО уничтожили 295 украинских дронов над российскими регионами.

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