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Силы ПВО уничтожили 295 украинских беспилотников за ночь

Ведомости

Системы противовоздушной обороны сбили 295 украинских дронов над российскими регионами с вечера до 8:00 мск, сообщило Минобороны.

Российские военные отразили атаки над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Крыма, Чувашии, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.

29 июля в результате удара украинского FPV-дрона по грузовику погиб житель Белгородской области. Атака была зафиксирована вблизи поселка Октябрьский. Грузовик сгорел.

В Рязани в тот же день на одном из предприятий начался пожар. Возгорание произошло из-за массированной атаки беспилотников на город. Госпитализированы шесть человек, их жизни ничто не угрожает.

В Таганроге женщина погибла, мужчина пострадал при падении обломков ракеты на многоквартирный дом. Специалисты провели эвакуацию, жители дома находятся в пункте временного размещения.

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