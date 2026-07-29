При ракетной атаке на Таганрог погибла женщина

По данным Минобороны РФ, с 8:00 по 20:00 мск 28 июля силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.