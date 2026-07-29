При ракетной атаке на Таганрог погибла женщина
Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге. Погибла женщина, пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Жителей эвакуируют, сообщал Слюсарь в своем канале Max в 02:33 мск. Для них развернут пункт временного размещения. О раненом мужчине заботятся медики.
По словам губернатора, информация о пострадавших и разрушениях на земле будет уточняться.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 по 20:00 мск 28 июля силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.