Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В период с 8:00 по 20:00 мск средства ПВО сбили дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.