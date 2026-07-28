Силы ПВО уничтожили 112 беспилотников ВСУ за 12 часов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 112 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск средства ПВО сбили дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.
Днем 28 июля Минобороны сообщало, что силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 842 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Также было сбито 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS, уточнили в военном ведомстве.
Один человек погиб в результате удара беспилотника по коммерческому объекту в поселке Новосадовый Белгородской области. В Керчи пострадали четыре человека, включая ребенка, в результате атаки ВСУ на частный жилой дом.