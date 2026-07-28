Российские средства ПВО сбили 842 беспилотника за сутки

Минобороны также сообщало, что ПВО уничтожили 356 беспилотников ВСУ в период с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, а также в Московском регионе, Крыму и над акваторией Азовского моря.