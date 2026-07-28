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Российские средства ПВО сбили 842 беспилотника за сутки

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 842 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Российские средства ПВО также сбили 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS, уточнили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, за сутки подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности всех группировок российских войск потеряли около 1410 военнослужащих.

В ночь на 28 июля в направлении Подмосковья летело более 390 украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к Москве российские военные сбили 81 БПЛА.

Минобороны также сообщало, что ПВО уничтожили 356 беспилотников ВСУ в период с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, а также в Московском регионе, Крыму и над акваторией Азовского моря.

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