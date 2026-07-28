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Собянин: с вечера силы ПВО сбили более 390 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

С 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля в направлении Московского региона летело свыше 390 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Большинство беспилотных устройств были нейтрализованы силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 81 БПЛА.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о ликвидации нескольких десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. В Чехове БПЛА влетел в многоквартирный дом на улице Земской. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри, возгорание локализовано. В СНТ «Ромашкино» села Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет.

Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское).

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