Собянин: с вечера силы ПВО сбили более 390 летевших на Москву беспилотников

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о ликвидации нескольких десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. В Чехове БПЛА влетел в многоквартирный дом на улице Земской. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри, возгорание локализовано. В СНТ «Ромашкино» села Дубна фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Пострадавших нет.