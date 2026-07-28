Силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля в направлении Московского региона летело свыше 390 украинских беспилотников. По его словам, большая часть воздушных целей была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 81 БПЛА.