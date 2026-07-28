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Силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 356 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в период с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, а также в Московском регионе, Крыму и над акваторией Азовского моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 28 июля в направлении Московского региона летело свыше 390 украинских беспилотников. По его словам, большая часть воздушных целей была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице был сбит 81 БПЛА.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что несколько десятков беспилотников было уничтожено над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. В Чехове дрон влетел в многоквартирный дом на улице Земской. В СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово загорелся частный дом без людей внутри, возгорание локализовано.

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