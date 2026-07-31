ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в порту Одессы
Российские военные вечером 30 июля уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые используются украинской армией, в порту Одессы, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Помимо резервуаров, южнее Одессы ВС РФ поразили сухогруз, которые доставлял военный груз в один из украинских портов.
30 июля стало известно, что ВС РФ атаковали перекачивающую станцию ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Кроме того, военные поразили четыре сухогруза с грузами военного назначения. Одно судно находилось в порту Одесса, еще одно – в порту Южный, а два сухогруза были поражены во время перехода морем южнее населенного пункта Одесса.
До этого армия РФ также уничтожила завод «Маяк», выпускающий комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также ПАО «Электротехнический завод», где производятся разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, включая мультикоптеры. Во Львове удары были нанесены по авиаремонтному предприятию, обслуживающему двигатели для ракет «Фламинго», а также по ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1».