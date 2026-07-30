Армия России поразила станцию ГСМ и четыре сухогруза с грузами для ВСУ
Российские военные в течение дня продолжили наносить удары по портам и морским судам, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным Минобороны, удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками.
По информации министерства, под удар попали перекачивающая станция горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. Кроме того были поражены четыре сухогруза с грузами военного назначения.
В ведомстве уточнили, что один из сухогрузов находился в порту Одесса, еще один – в порту Южный, а два судна были поражены во время перехода морем южнее населенного пункта Одесса.
В ночь на 30 июля ВС России поразили завод «Маяк», выпускающий комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также ПАО «Электротехнический завод», где производятся разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, включая мультикоптеры. Во Львове удары были нанесены по авиаремонтному предприятию, обслуживающему двигатели для ракет «Фламинго», а также по ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1», который выпускает бортовую электронику для различных типов ракет и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».
В Кривом Роге поражено предприятие по производству безэкипажных катеров и беспилотников, в Ровно – химический завод, выпускающий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракет, а в Ивано-Франковской области – два промышленных предприятия, участвующие в производстве и хранении ракет.
30 июля армия России поразила сухогруз в порту Южный и два сухогруза восточнее и южнее Одессы. Все суда доставляли вооружение и военное имущество. Удар также был нанесен по военным аэродромам, предприятиям, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.