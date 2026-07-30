Армия России взяла под контроль поселок Красноярское в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над поселком Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Населенный пункт был освобожден действиями подразделений группировки войск «Центр».
Силы ВС РФ также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
29 июля к российской армии перешли населенный пункт Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР.