Силы ВС РФ также уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Были нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.