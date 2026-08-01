Минобороны РФ раскрыло военные цели в Киеве и Киевской области

Минобороны РФ раскрыло военные цели в Киеве и Киевской областиВС РФ поразили предприятия военной промышленности и логистические центры
В Минобороны уточнили цели удара по Киеву и Киевской области. Подробности обнародовали в канале военного ведомства в Max.
В Киеве под удар попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев» (ГП «Радиоизмеритель»), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Предприятие также разрабатывает инерциальные навигационные системы для БПЛА большой дальности типа FP-1 компании «Файер Пойнт». Поражено и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод «Буревестник»). Там производили электронные компоненты и различные комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также разработывали и выпускали радиолокационную техники для ВСУ.
Российские военные нанесли удары по промышленному предприятию «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт»). Оно производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На предприятии, как сообщается, хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей. Поражено промышленное предприятие «Киев-25» («ПВ ГРУПП Украина»), где выпускались и хранились программно-аппаратные средства для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Они применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов «Киев-21», где собирали и хранили БПЛА-перехватчики типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Там производили комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.
В Киевской области поражен логистический центр «Вишневое». Там принимали, хранили, собирали и распределяли отдельные комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов. На его базе, по данным Минобороны, налажено производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в беспилотниках большой дальности.
Кроме того, как сообщается, 31 июля на переходе морем южнее Одессы под удар попали два морских судна, перевозившие военные грузы в один из портов Украины.
В Минобороны РФ уточнили, что для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.