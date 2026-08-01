Минобороны РФ раскрыло военные цели в Киеве и Киевской области

Российские военные нанесли удары по промышленному предприятию «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт»). Оно производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На предприятии, как сообщается, хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей. Поражено промышленное предприятие «Киев-25» («ПВ ГРУПП Украина»), где выпускались и хранились программно-аппаратные средства для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Они применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов «Киев-21», где собирали и хранили БПЛА-перехватчики типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Там производили комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.