Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RGBITR774,04-0,29%
Главная / Политика /

Минобороны РФ раскрыло военные цели в Киеве и Киевской области

ВС РФ поразили предприятия военной промышленности и логистические центры
Ведомости

В Минобороны уточнили цели удара по Киеву и Киевской области. Подробности обнародовали в канале военного ведомства в Max.

В Киеве под удар попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев» (ГП «Радиоизмеритель»), производящее агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Предприятие также разрабатывает инерциальные навигационные системы для БПЛА большой дальности типа FP-1 компании «Файер Пойнт». Поражено и сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод «Буревестник»). Там производили электронные компоненты и различные комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, а также разработывали и выпускали радиолокационную техники для ВСУ.

Российские военные нанесли удары по промышленному предприятию «Киев-111» (ООО «Файер Пойнт»). Оно производило комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На предприятии, как сообщается, хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей. Поражено промышленное предприятие «Киев-25» («ПВ ГРУПП Украина»), где выпускались и хранились программно-аппаратные средства для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Они применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Было поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов «Киев-21», где собирали и хранили БПЛА-перехватчики типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Там производили комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

В Киевской области поражен логистический центр «Вишневое». Там принимали, хранили, собирали и распределяли отдельные комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов. На его базе, по данным Минобороны, налажено производство компонентов для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в беспилотниках большой дальности.

Кроме того, как сообщается, 31 июля на переходе морем южнее Одессы под удар попали два морских судна, перевозившие военные грузы в один из портов Украины.

В Минобороны РФ уточнили, что для нанесения ударов использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь