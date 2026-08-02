ВС РФ поразили сухогруз в Черном море и инфраструктуру порта Николаев
Вооруженные силы России поразили в акватории Черного моря сухогруз, перевозивший грузы военного назначения. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате ударов беспилотниками в порту Николаева также были поражены портовая инфраструктура, два сухогруза, доставлявшие грузы для украинских войск, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
2 августа военное ведомство сообщало, что ВС РФ ночью ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы были уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаева – морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
1 август глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что экспорт украинской продукции приостановлен из-за ударов ВС РФ по портам. Он рассказал, что такие условия усложнили работу украинского бизнеса. Уже возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки.