Нацбанк Украины сообщил о приостановке экспорта продукции из-за ударов по портам

31 июля российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. В порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского НПЗ, южнее порта был атакован сухогруз, который перевозил военные грузы для украинской армии.