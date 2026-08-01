Нацбанк Украины сообщил о приостановке экспорта продукции из-за ударов по портам
Экспорт украинской продукции приостановлен из-за ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по портам, сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.
Он рассказал, что такие условия усложнили работу украинского бизнеса. Уже возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки.
«Дополнительное давление на финансовое состояние заемщиков – юридических лиц оказывает влияние и на банковский сектор. Если надлежащим образом не реагировать на эти риски, нынешние трудности предприятий могут привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков», – добавил Пышный.
ВС России поражают объекты морской логистики Украины, которые используются в интересах ВСУ. 31 июля российская армия ликвидировала два сухогруза, находившихся в Черном море южнее Одессы. В Минобороны также заявили, что барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по грузовому судну, находившемуся на рейде порта Черноморск.
31 июля российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. В порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского НПЗ, южнее порта был атакован сухогруз, который перевозил военные грузы для украинской армии.