ВС РФ ударили дронами по объектам морской логистики Украины

Вечером 30 июля также сообщалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, используемых ВСУ. В тот же день Минобороны РФ заявляло об ударах по перекачивающей станции ГСМ и узлу выдачи топлива в Одесской области. По данным Минобороны, еще были поражены четыре сухогруза с военными грузами: один – в порту Одессы, один – в порту Южный и два – во время перехода морем южнее Одессы.