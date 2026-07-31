ВС РФ ударили дронами по объектам морской логистики Украины
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам морской логистики Украины, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает «РИА Новости».
По данным ведомства, для поражения целей применялись беспилотники «Герань-2 сикер» и «Гербера сикер». Ими были поражены два сухогруза, находившиеся в Черном море южнее Одессы.
В Минобороны также заявили, что барражирующий боеприпас «Ланцет» нанес удар по грузовому судну, находившемуся на рейде порта Черноморск.
В министерстве отметили, что все три судна были задействованы в перевозке вооружения и имущества военного назначения.
31 июля российские военные нанесли удары по цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода и резервуарам с горючим в порту Одессы. В порту Одессы были поражены резервуар с горюче-смазочными материалами и цеха Одесского НПЗ, южнее порта был атакован сухогруз, который перевозил военные грузы для украинской армии.
Армия России вечером 30 июля также уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ), которые используются украинской армией, в порту Одессы. По данным ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Помимо резервуаров, южнее Одессы ВС РФ поразили сухогруз, которые доставлял военный груз в один из украинских портов.
Вечером 30 июля также сообщалось об уничтожении резервуаров с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, используемых ВСУ. В тот же день Минобороны РФ заявляло об ударах по перекачивающей станции ГСМ и узлу выдачи топлива в Одесской области. По данным Минобороны, еще были поражены четыре сухогруза с военными грузами: один – в порту Одессы, один – в порту Южный и два – во время перехода морем южнее Одессы.