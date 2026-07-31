ВС РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВСУ

В ночь на 30 июля в Киеве, как сообщали в Минобороны, был поражен завод «Маяк», выпускающий комплектующие для беспилотников, а также ПАО «Электротехнический завод», где производятся разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, включая мультикоптеры. Во Львове удары были нанесены по авиаремонтному предприятию, обслуживающему двигатели для ракет «Фламинго», а также по ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1», который выпускает бортовую электронику для различных типов ракет и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».