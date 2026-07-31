ВС РФ за неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам ВСУ
С 25 по 31 июля ВС России нанесли массированный и 15 групповых ударов по объектам украинской военной промышленности, складам вооружения, а также пунктам временной дислокации армии противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Мах.
Российские удары поразили также логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются вооруженными силами Украины (ВСУ). Ликвидированы склады боеприпасов, военные аэродромы, цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, на которых хранятся грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ.
Оборонное ведомство также сообщило, что российская сторона за неделю атаковала 31 морское судно, используемое в интересах украинской армии. Из них уничтожены 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и беспилотниками.
В ночь на 30 июля в Киеве, как сообщали в Минобороны, был поражен завод «Маяк», выпускающий комплектующие для беспилотников, а также ПАО «Электротехнический завод», где производятся разведывательные и ударные БПЛА средней дальности, включая мультикоптеры. Во Львове удары были нанесены по авиаремонтному предприятию, обслуживающему двигатели для ракет «Фламинго», а также по ракетному агрегатно-детальному заводу «Львов-1», который выпускает бортовую электронику для различных типов ракет и радиолокационные системы для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД».