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Войска России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

Ведомости

Армия России установили контроль над селом Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России усилиями подразделений группировки войск «Север».

4 августа Минобороны также сообщило, что расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 сикер» поразили семь сухогрузов, перевозивших грузы для украинских сил. Суды были поражены в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.

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