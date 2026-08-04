Войска России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области
Армия России установили контроль над селом Бакшеевка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) России усилиями подразделений группировки войск «Север».
4 августа Минобороны также сообщило, что расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 сикер» поразили семь сухогрузов, перевозивших грузы для украинских сил. Суды были поражены в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.