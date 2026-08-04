Российские войска поразили семь поставлявших грузы для ВСУ сухогрузов

Вечером 3 августа российские военные высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками нанесли удары в порту Черноморска по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов и портовову терминалу, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, а также хранили боеприпасы и ГСМ. В портах Николаев и Южный были поражены два сухогруза, которые использовались для перевозки и разгрузки грузов военного назначения. Еще два судна аналогичного типа, следовавшие южнее Одессы, были поражены во время перехода морем.