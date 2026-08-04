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Российские войска поразили семь поставлявших грузы для ВСУ сухогрузов

Ведомости

Расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 Сикер» поразили семь сухогрузов, которые перевозили грузы для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным Минобороны, поражение судов было осуществлено в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.

Вечером 3 августа российские военные высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками нанесли удары в порту Черноморска по Черноморскому заводу автомобильных агрегатов и портовову терминалу, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, а также хранили боеприпасы и ГСМ. В портах Николаев и Южный были поражены два сухогруза, которые использовались для перевозки и разгрузки грузов военного назначения. Еще два судна аналогичного типа, следовавшие южнее Одессы, были поражены во время перехода морем.

3 августа в министерстве сообщили, что в акватории Черного моря российские военные поразили три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. ВС России также ударили по еще одному сухогрузу в порту Николаева. По данным Минобороны, судно использовалось для доставки грузов для ВСУ.

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