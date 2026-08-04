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ВС РФ ударили по терминалу в Черноморске и четырем сухогрузам ВСУ

Ведомости

Российские военные вечером 3 августа продолжили наносить удары по объектам портовой и морской инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

В порту Черноморска поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, а также хранили боеприпасы и ГСМ.

В портах Николаев и Южный были поражены два сухогруза, которые использовались для перевозки и разгрузки грузов военного назначения. Еще два судна аналогичного типа, следовавшие южнее Одессы, были поражены во время перехода морем.

3 июля в министерстве сообщили, что в акватории Черного моря российские военные поразили три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения. ВС России ударили по еще одному сухогрузу в порту Николаева. По данным Минобороны, судно использовалось для доставки грузов для ВСУ.

В результате ударов беспилотниками в порту Николаева 2 августа были поражены портовая инфраструктура, два сухогруза и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров. ВС РФ ночью того же дня ударили по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одессы были уничтожены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения украинской армии. В порту Николаева – морской буксир.

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