ВС РФ взяли под контроль село Водяное
Вооруженные силы России установили контроль над селом Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом», – говорится в сообщении.
Силы ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов HIMARS и 5 ракет большой дальности «Нептун».
11 августа ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое поле в Запорожской области. 10 августа под контроль российских военных перешли села Васютинское и Торецкое в ДНР.
12 августа ВС РФ поразили склад с горюче-смазочными материалами, задействованный в интересах ВСУ, в порту Одессы.
За ночь 12 августа ПВО уничтожили на Россией 502 украинских дрона. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Ограничение на полеты вводили аэропорты Сочи, Калуги и Тамбова.