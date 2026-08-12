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ВС РФ взяли под контроль село Водяное

Ведомости

Вооруженные силы России установили контроль над селом Водяное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом», – говорится в сообщении.

Силы ПВО в течение суток сбили свыше 1000 БПЛА, 5 снарядов HIMARS и 5 ракет большой дальности «Нептун».

11 августа ВС РФ взяли под контроль село Щербаковка Харьковской области и село Новое поле в Запорожской области. 10 августа под контроль российских военных перешли села Васютинское и Торецкое в ДНР.

12 августа ВС РФ поразили склад с горюче-смазочными материалами, задействованный в интересах ВСУ, в порту Одессы.

За ночь 12 августа ПВО уничтожили на Россией 502 украинских дрона. Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Ограничение на полеты вводили аэропорты Сочи, Калуги и Тамбова.

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