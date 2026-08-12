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Над Россией за ночь уничтожили более 500 украинских дронов

Ведомости

Средства ПВО уничтожили на Россией 502 украинских дрона ночью 12 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Сочи, Калуги, Тамбова, следует из Telegram-канала Росавиации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион всю ночь отражал массированную атаку сотен беспилотников. При ударах по Новороссийску погиб восьмилетний ребенок, пострадали восемь человек. В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина.

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