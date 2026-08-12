Над Россией за ночь уничтожили более 500 украинских дронов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что регион всю ночь отражал массированную атаку сотен беспилотников. При ударах по Новороссийску погиб восьмилетний ребенок, пострадали восемь человек. В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина.