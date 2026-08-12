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При атаке БПЛА на Кубань погибли мужчина и ребенок

Дроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район
Ведомости

В результате атаки украинских беспилотников на Кубань погибли мужчина и ребенок. Пострадали 12 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. Раненых госпитализировали. Кондратьев поручил мэру города Андрею Кравченко оказать необходимую помощь родным погибшего.

В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Был ранен мужчина, его не удалось спасти. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медпомощь без госпитализации. Еще двое мирных жителей были ранены в Геленджике, где повреждены три частных дома. Пострадавших доставили в медучреждение.

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Общество

На местах падения БПЛА работают оперативные и специальные службы. В пунктах временного размещения находятся около 90 человек.

Утром 10 августа вооруженные силы Украины атаковали Нижнекамск. При ударах БПЛА погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них скончались в результате удара по хостелу. В числе погибших – семь граждан Узбекистана. В городе были атакованы жилой сектор и промышленные объекты. В больницах остаются 25 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

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