При атаке БПЛА на Кубань погибли мужчина и ребенок

При атаке БПЛА на Кубань погибли мужчина и ребенокДроны атаковали Новороссийск, Анапу, Геленджик и Темрюкский район
В результате атаки украинских беспилотников на Кубань погибли мужчина и ребенок. Пострадали 12 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия.
В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. Раненых госпитализировали. Кондратьев поручил мэру города Андрею Кравченко оказать необходимую помощь родным погибшего.
В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Был ранен мужчина, его не удалось спасти. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медпомощь без госпитализации. Еще двое мирных жителей были ранены в Геленджике, где повреждены три частных дома. Пострадавших доставили в медучреждение.
На местах падения БПЛА работают оперативные и специальные службы. В пунктах временного размещения находятся около 90 человек.
Утром 10 августа вооруженные силы Украины атаковали Нижнекамск. При ударах БПЛА погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них скончались в результате удара по хостелу. В числе погибших – семь граждан Узбекистана. В городе были атакованы жилой сектор и промышленные объекты. В больницах остаются 25 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).