При атаке БПЛА на Кубань погибли мужчина и ребенок

В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА упали во дворе частного дома. Был ранен мужчина, его не удалось спасти. В Анапе обломки беспилотника также повредили жилой дом. Пострадали два человека, им оказали медпомощь без госпитализации. Еще двое мирных жителей были ранены в Геленджике, где повреждены три частных дома. Пострадавших доставили в медучреждение.