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В Татарстане похоронили погибшую при ударе беспилотника пятилетнюю девочку

Луиза Игнатьева

В селе Новое Ильмово Татарстана похоронили погибшую 10 августа при атаке украинского беспилотника в Нижнекамске пятилетнюю девочку, сообщил «Ведомостям» Ильнур Замалетдинов, глава исполкома Черемшанского района, где расположено это село. В день налета БПЛА ребенок из-за жары спал на балконе, от поражения осколками девочка скончалась на месте.

Катафалк с телом привезли из Нижнекамска на родину родителей – проститься с ребенком собрались почти все жители села. Девочку похоронили по православным канонам на сельском кладбище. Родители ребенка трудятся на предприятиях Нижнекамска. Несколько лет назад они приехали в город нефтехимиков, где и родилась их дочь. Бабушка и дедушка ребенка продолжают жить и работать в чувашском селе в Черемшанском районе Татарстана.

Расходы по организации похорон взяли на себя нижнекамские власти. Семья получит дополнительную материальную помощь в размере 1 млн руб.

После атаки БПЛА в Нижнекамске устраняют последствия и организуют помощь пострадавшим. В результате налета украинских дронов 10 августа в городе погибли 13 человек, включая семерых граждан Узбекистана и одного гражданина Таджикистана, ставших жертвами попадания беспилотника в хостел. В больницах остаются 25 пострадавших.

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