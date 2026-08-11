В Татарстане похоронили погибшую при ударе беспилотника пятилетнюю девочку

Катафалк с телом привезли из Нижнекамска на родину родителей – проститься с ребенком собрались почти все жители села. Девочку похоронили по православным канонам на сельском кладбище. Родители ребенка трудятся на предприятиях Нижнекамска. Несколько лет назад они приехали в город нефтехимиков, где и родилась их дочь. Бабушка и дедушка ребенка продолжают жить и работать в чувашском селе в Черемшанском районе Татарстана.