Татарстан подвергся одной из самых масштабных атак

Татарстан подвергся одной из самых масштабных атакПогибло 13 человек, включая ребенка, граждан Узбекистана и Таджикистана, еще 75 пострадало
Утром 10 августа произошла одна из самых масштабных атак вооруженных сил Украины (ВСУ) по тыловому региону России – Республике Татарстан. В результате ударов беспилотников по Нижнекамску погибло 13 человек, включая ребенка. Девять из них скончались из-за удара по хостелу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
Среди погибших – семь граждан Узбекистана, написало генконсульство республики в Telegram-канале. После завершения судебно-медицинской экспертизы их тела отправят на родину. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в числе погибших также есть один гражданин Таджикистана.
В Нижнекамске были атакованы жилой сектор и промышленные объекты, говорится в сообщении официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко в мессенджере «Макс». Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
Первые взрывы в Нижнекамске было слышно около пяти утра, но не «очередью», а через неравные промежутки времени, рассказала «Ведомостям» местная жительница. По ее словам, сирены воздушной тревоги включили не сразу, а после взрывов.
В результате ударов пострадало 75 человек, из них более 20 госпитализировано, сообщал в «Максе» министр здравоохранения республики Альмир Абашев. В Нижнекамской центральной районной больнице создали оперштаб по оказанию медицинской помощи. В город также направили пять бригад «Скорой помощи» из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. Раненные – иностранцы, позже сообщил МИД.
В Татарстане объявлен траур. Из-за трагедии в Нижнекамске отменили празднование 60-летия со дня основания города, которое должно было состояться 15 августа.
У городского музея возник стихийный мемориал, жители принесли свечи, цветы и игрушки в знак скорби о погибших, пишет «Интерфакс». Одна из местных жительниц рассказала, что погибшим ребенком была пятилетняя девочка, которая в момент удара дрона спала на балконе квартиры. Беспилотник врезался в дерево и взорвался, а его обломки повредили дом (цитата по ТАСС).
Семьи погибших получат по 2 млн руб., пострадавшие – от 300 000 до 600 000 руб. в зависимости от степени тяжести травм, написал мэр Нижнекамска Радмир Беляев в «Максе». Также предусмотрена компенсация за частично и полностью утраченное имущество, сумма выплат пока не уточняется.
Около 10 глав российских регионов опубликовали в соцсетях слова поддержки жителям Татарстана. Свои соболезнования семьям погибших выразил в том числе врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Днем ранее, в ночь на 9 августа, в результате атаки на этот приграничный регион погибло шесть мирных жителей, 27 пострадало, включая мальчиков четырех и девяти лет.
Удар по Нижнекамску прокомментировали в МИДе и Совете по правам человека (СПЧ). Россия призвала международные структуры дать жесткую оценку террористическим ударам украинской армии по Белгороду и Нижнекамску, следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, все причастные к атакам по этим городам будут установлены и понесут суровое наказание либо военное возмездие.
«За последние дни мы столкнулись с целой чередой трагедий, – сказала «Ведомостям» сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. – В Геленджике, Белгороде, Нижнекамске в результате варварских ударов ВСУ по гражданским объектам погибли мирные жители, пострадали десятки человек, среди них и дети». По ее словам, удары враг наносит «подлым образом»: «Обстреливает жилые дома, культурные объекты и пляжи».
СПЧ направит информацию о преступлениях в Белгороде и Нижнекамске в ООН, сообщил «Ведомостям» председатель организации Валерий Фадеев. Он уточнил, что примерно раз в два месяца направляет письма в ведущие европейские СМИ, а также депутатам европейских парламентов. «У нас есть информация о 25 000 бомбардировок мирных объектов», – говорит Фадеев. Нельзя сказать, что на эти обращения есть «интенсивный отклик» от международных инстанций, но иногда поступают ответы, добавил глава СПЧ.