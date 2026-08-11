Татарстан подвергся одной из самых масштабных атак

СПЧ направит информацию о преступлениях в Белгороде и Нижнекамске в ООН, сообщил «Ведомостям» председатель организации Валерий Фадеев. Он уточнил, что примерно раз в два месяца направляет письма в ведущие европейские СМИ, а также депутатам европейских парламентов. «У нас есть информация о 25 000 бомбардировок мирных объектов», – говорит Фадеев. Нельзя сказать, что на эти обращения есть «интенсивный отклик» от международных инстанций, но иногда поступают ответы, добавил глава СПЧ.