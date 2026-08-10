Что известно об ударах по промзоне Нижнекамска

Что известно об ударах по промзоне НижнекамскаЖертвами атаки стали 13 человек, объявлен траур
Украинские войска нанесли удары по промышленным и гражданским объектам в Нижнекамске Республики Татарстан. Количество погибших превысило 10 человек, пострадали 48. «Ведомости» собрали главное об атаке на город.
Беспилотники начали атаку утром 10 августа. В представительстве главы Татарстана заявляли, что БПЛА атакуют производственные и гражданские объекты в городе. Изначально число погибших не раскрывалось. Власти сообщили, что жертвами стали 12 человек. Позже их число увеличилось до 13. От ударов пострадали 48 человек. Объявлен траур.
На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. В городе создан оперштаб по оказанию медицинской помощи, также открыта горячая линия.
«Наша республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты, и мы, к сожалению, потеряли людей», – написал глава региона Рустам Минниханов в своем Telegram-канале. Он добавил, что всем пострадавшим будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.
В МИД России назвали атаку военным преступлением со стороны Украины. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, каждая оборванная при таких ударах жизнь лежит на совести западных стран, которые дали Украине оружие, кто «позволил им думать, что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит?».
Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ночью 10 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 465 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Татарстаном. Росавиация ограничивала работу нижнекамского аэропорта «Бегишево».