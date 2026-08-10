Что известно об ударах по промзоне Нижнекамска

В МИД России назвали атаку военным преступлением со стороны Украины. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, каждая оборванная при таких ударах жизнь лежит на совести западных стран, которые дали Украине оружие, кто «позволил им думать, что возмездие за совершаемые ими преступления не наступит?».