Мурашко взял под личный контроль помощь раненым в Нижнекамске
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил под личный контроль организацию медицинской помощи пострадавшим после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в Нижнекамске», – сказал представитель ведомства агентству «РИА Новости».
Утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в результате ударов ВСУ погибли 12 человек. Пострадали 39 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 28 человек госпитализированы, среди них есть один ребенок. В республике объявили траур по погибшим.
За минувшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников самолетного типа в небе над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Татарстана и Крыма.