Мурашко взял под личный контроль помощь раненым в Нижнекамске

Утром 10 августа Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских дронов по промышленным и гражданским объектам. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, в результате ударов ВСУ погибли 12 человек. Пострадали 39 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. 28 человек госпитализированы, среди них есть один ребенок. В республике объявили траур по погибшим.