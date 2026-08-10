Дроны атаковали Нижнекамск, есть погибшие

«Утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», – заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).