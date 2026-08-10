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Дроны атаковали Нижнекамск, есть погибшие

В Татарстане объявлен траур
Ведомости

Промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске атакованы беспилотниками, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

«Утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», – заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

В республике объявлен траур по погибшим в результате атаки.

За ночь 10 августа средства ПВО поразили 465 украинских БПЛА над регионами РФ. Дроны были уничтожены в воздушном пространстве над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.

Работа аэропортов Тамбова, Пензы, Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саранска, Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы, Ижевска, Оренбурга, Саратова, Кирова, а также московских «Внуково» и «Домодедово» ночью была ограничена.

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