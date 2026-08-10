Силы ПВО сбили 456 украинских беспилотников над регионами России
За ночь силы ПВО сбили 456 украинских беспилотников самолетного типа в небе над 18 российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА были уничтожены над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Татарстана и Крыма.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Тамбова («Донское»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Самары («Курумоч»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Казани, Саранска, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар, Уфы, Ижевска, Оренбурга, Кирова («Победилово»), столичных «Внуково» и «Домодедово». Часть ночи также действовали ограничения в аэропорту Саратова («Гагарин»).
Утром 10 августа глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников. Предварительно, один БПЛА уничтожен. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью в регионе было нейтрализовано более 70 БПЛА. Российские военные отразили атаки на Каменск-Шахтинский и семь районов области – Чертковский, Миллеровский, Каменский, Шолоховский, Верхнедонской, Белокалитвинский и Тарасовский.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что над регионом ночью были уничтожены 16 БПЛА. Их сбили над территориями Боровского, Хвастовичского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов. Над Тульской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице были ликвидированы 18 украинских БПЛА.