Силы ПВО сбили 456 украинских беспилотников над регионами России

Утром 10 августа глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что силы ПВО отражают массовую атаку беспилотников. Предварительно, один БПЛА уничтожен. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью в регионе было нейтрализовано более 70 БПЛА. Российские военные отразили атаки на Каменск-Шахтинский и семь районов области – Чертковский, Миллеровский, Каменский, Шолоховский, Верхнедонской, Белокалитвинский и Тарасовский.