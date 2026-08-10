В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли 12 человек

За ночь силы ПВО ликвидировали 456 украинских БПЛА в небе над 18 регионами России. Глава Чувашии Олег Николаев говорил, что системы ПВО отражают массовую атаку беспилотников, один беспилотник уничтожен. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью в регионе было нейтрализовано более 70 дронов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что над регионом ночью были уничтожены 16 БПЛА. Над Тульской областью были сбиты девять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с начала суток на подлете к столице были ликвидированы 18 украинских БПЛА.