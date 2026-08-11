После атаки на Нижнекамск в больницах остаются 25 раненых

Утром 10 августа случилась одна из самых масштабных украинских атак на тыловой регион России – Республику Татарстан. Из-за ударов БПЛА по Нижнекамску погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них скончались в результате удара по хостелу. В числе погибших – семь граждан Узбекистана. В городе были атакованы жилой сектор и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).