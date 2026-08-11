После атаки на Нижнекамск в больницах остаются 25 раненых
Лечение в больницах продолжают 25 человек, пострадавших при беспилотной атаке на Нижнекамск. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов «РИА Новости».
По его словам, раненым оказывают помощь в медучреждениях Нижнекамска и Набережных Челнов.
Утром 10 августа случилась одна из самых масштабных украинских атак на тыловой регион России – Республику Татарстан. Из-за ударов БПЛА по Нижнекамску погибли 13 человек, включая ребенка. Девять из них скончались в результате удара по хостелу. В числе погибших – семь граждан Узбекистана. В городе были атакованы жилой сектор и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).
В Татарстане объявили траур. Из-за трагедии в Нижнекамске отменили празднование 60-летия со дня основания города, которое должно было состояться 15 августа.