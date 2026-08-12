ВС РФ уничтожили склад ГСМ в порту Одессы
ВС РФ поразили склад с горюче-смазочными материалами, задействованный в интересах ВСУ, в порту Одессы, сообщило Минобороны.
«В течение ночи высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в порту Одессы поражена база ГСМ», – говорится в сообщении.
11 августа Россия нанесла групповой удар по предприятиям военной промышленности и транспортно-логистическим центрам Киева и Запорожья.
Ночью 12 августа средства ПВО уничтожили 502 украинских дрона над регионами России.
Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.