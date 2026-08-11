ВС РФ поразили логистические центры в Киеве и Запорожье

С 8:00 по 20:00 мск 10 августа, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами были уничтожены 215 украинских БПЛА. Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.