ВС РФ поразили логистические центры в Киеве и Запорожье
Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, сообщает Минобороны РФ.
Атаки совершены высокоточным оружием наземного базирования.
Ночью 11 августа при падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании, сообщил губернатор Александр Гусев. Два человека ранены и госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
С 8:00 по 20:00 мск 10 августа, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами были уничтожены 215 украинских БПЛА. Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.