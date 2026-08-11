Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,239+0,47%RGSS0,213-0,93%CHKZ17 000+3,66%IMOEX2 317,83+1,07%RTSI883,91+1,07%RGBI115,29+0,06%RGBITR777,33+0,09%
Главная / Политика /

ВС РФ поразили логистические центры в Киеве и Запорожье

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским объектам. Поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье, сообщает Минобороны РФ.

Атаки совершены высокоточным оружием наземного базирования.

Ночью 11 августа при падении обломков украинских БПЛА в Новоусманском районе Воронежской области погиб 49-летний мужчина и загорелись два склада крупной компании, сообщил губернатор Александр Гусев. Два человека ранены и госпитализированы. В Wildberries сообщили, что на логистических объектах в Воронежской области проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.

С 8:00 по 20:00 мск 10 августа, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами были уничтожены 215 украинских БПЛА. Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её