При атаке БПЛА на Воронежскую область загорелись склады, есть погибший

При атаке БПЛА на Воронежскую область загорелись склады, есть погибшийНочью Wildberries эвакуировала сотрудников логистических объектов в регионе
При падении обломков беспилотников в Новоусманском районе Воронежской области погиб 49-летний мужчина, а также загорелись два склада крупной компании. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Мужчина скончался в больнице, в момент удара он был на улице. Кроме того, ранены и госпитализированы еще два человека. Один из них в момент атаки был на улице, другой находится на площадке крупного логистического центра. Обломки БПЛА также повредили три грузовика и легковой автомобиль.
Также при падении фрагментов беспилотных устройств Новоусманском районе начались пожары на двух складах крупной компании, отметил губернатор. На одном объекте пламя локализовали на площади 16 000 кв. м, на другом ведется тушение пожара на 20 000 кв. м. На месте находятся оперативные службы. За ночь силы ПВО сбили над Воронежем и пятью районами региона 15 беспилотников.
Ночью 11 августа в Wildberries сообщили, что на логистических объектах маркетплейса в Воронежской области была проведена эвакуация в соответствии с требованиями безопасности.
Украинская армия с июля интенсивно атакует логистические центры Wildberries в центральной части России. Утром 5 августа стало известно о пожаре на объекте WB в Тульской области, а спустя день БПЛА атаковали склад WB в Тверской области. 7 августа ВСУ ударили по складу Wildberries в Екатеринбурге. 10 августа командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что военные продолжат удары по объектам российского маркетплейса, пока компания «не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность». По его словам, Wildberries якобы является «платформой снабжения», где есть специализированный отдел по продаже военных товаров.