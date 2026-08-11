При атаке БПЛА на Воронежскую область загорелись склады, есть погибший

Мужчина скончался в больнице, в момент удара он был на улице. Кроме того, ранены и госпитализированы еще два человека. Один из них в момент атаки был на улице, другой находится на площадке крупного логистического центра. Обломки БПЛА также повредили три грузовика и легковой автомобиль.