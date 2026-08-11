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Wildberries эвакуировала сотрудников со складов в Воронежской области

Ведомости

На логистических объектах Wildberries в Воронежской области была проведена эвакуация. Об этом говорится в сообщении компании.

Меры приняли в соответствии с требованиями безопасности.

Ночью 11 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял об угрозе непосредственного удара украинских БПЛА в Воронеже, Бобровском и Бутурлиновском районах.

С июля вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают активные попытки атак на логистические центры Wildberries в центральной части России. Утром 5 августа стало известно об очередном пожаре на объекте WB в Тульской области, на следующий день БПЛА атаковали склад WB в Тверской области. 7 августа ВСУ ударили по складу Wildberries в Екатеринбурге. 10 августа в ВСУ заявили, что продолжат удары по объектам российского маркетплейса, пока компания «не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность».

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