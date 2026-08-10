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В ВСУ заявили, что продолжат атаковать склады Wildberries

Ведомости

Украинские войска продолжат удары по объектам российского маркетплейса Wildberries, пока компания «не лишится возможности быстро восстановить свою деятельность». Об этом объявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в интервью Associated Press.

По его словам, Wildberries является «платформой снабжения», где есть специализированный отдел по продаже военных товаров. Бровди не стал называть сроки завершения атак на WB.

С июля Киев активно атакует логистические центры Wildberries в центральной части России. Утром 5 августа стало известно об очередном пожаре на объекте WB в Тульской области, на следующий день БПЛА атаковали склад WB в Тверской области. 7 августа ВСУ атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге.

Российская армия в ответ совершает удары по логистическим центрам на Украине. В Минобороны РФ утверждали, что удары нанесены по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

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