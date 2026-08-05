Российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве

Кроме того, в Азовском и Черном морях происходят атаки на гражданские суда. В МИД России заявляли, что украинские войска развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по версии МИДа, является топливная блокада южных регионов России.