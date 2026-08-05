Российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве
Вооруженные силы России ударили по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Заявляется, что удар был совершен по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.
Также были поражены три сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.
Распределительные центры на Украине стали целями российской армии после украинских ударов по складам маркетплейсов в России. Киев последние три недели активно атакует логистические центры Wildberries. Утром 5 августа стало известно об очередном пожаре на объект WB в Тульской области.
Кроме того, в Азовском и Черном морях происходят атаки на гражданские суда. В МИД России заявляли, что украинские войска развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по версии МИДа, является топливная блокада южных регионов России.