Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CHMF668,4+1,18%CNY Бирж.00%IMOEX2 280,41+0,49%RTSI885,48+0,49%RGBI115,42+0,47%RGBITR776,59+0,49%
Главная / Политика /

Российская армия ударила по логистическим центрам в Киеве

Ведомости

Вооруженные силы России ударили по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

Заявляется, что удар был совершен по центрам, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Также были поражены три сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.

Удары парализуют судоходство в Черном и Азовском море

Политика / Международные отношения

Распределительные центры на Украине стали целями российской армии после украинских ударов по складам маркетплейсов в России. Киев последние три недели активно атакует логистические центры Wildberries. Утром 5 августа стало известно об очередном пожаре на объект WB в Тульской области.

Кроме того, в Азовском и Черном морях происходят атаки на гражданские суда. В МИД России заявляли, что украинские войска развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по версии МИДа, является топливная блокада южных регионов России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её