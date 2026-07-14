Главное о ситуации в Азовском море

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что два моряка погибли и десять получили ранения на прошлой неделе в результате атак на гражданские суда в Азовском море. По его словам, украинские формирования развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по данным МИД РФ, является топливная блокада южных регионов России.