Главное о ситуации в Азовском море

Главное о ситуации в Азовском мореВласти предупредили о возможных ограничениях на перевозку грузов после атак ВСУ
В акватории Азовского моря фиксируются атаки на гражданские суда. Минтранс и Минсельхоз РФ заявили, что ситуация не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
«Ведомости» собрали основные заявления официальных лиц.
Обеспечение логистики
Минтранс России предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, а капитаны портов ведут работу по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. При необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.
Минсельхоз России сообщил, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны. Ведомство отмечает, что логистика поставок при необходимости будет переориентирована, совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.
Последствия
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что два моряка погибли и десять получили ранения на прошлой неделе в результате атак на гражданские суда в Азовском море. По его словам, украинские формирования развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по данным МИД РФ, является топливная блокада южных регионов России.
Всего, по данным Родиона Мирошника, на прошлой неделе от украинских ударов погибли 40 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, ранены 272 человека, среди них 13 несовершеннолетних.