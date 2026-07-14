Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS9,412-0,78%CNY Бирж.11,419+0,8%IMOEX2 172,68+0,38%RTSI893,28+0,38%RGBI112,45-0,2%RGBITR751,89-0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главное о ситуации в Азовском море

Власти предупредили о возможных ограничениях на перевозку грузов после атак ВСУ
Дарья Снегова
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В акватории Азовского моря фиксируются атаки на гражданские суда. Минтранс и Минсельхоз РФ заявили, что ситуация не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.

«Ведомости» собрали основные заявления официальных лиц.

Обеспечение логистики

Минтранс России предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, а капитаны портов ведут работу по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов. При необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

Минсельхоз России сообщил, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны. Ведомство отмечает, что логистика поставок при необходимости будет переориентирована, совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков.

Последствия

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что два моряка погибли и десять получили ранения на прошлой неделе в результате атак на гражданские суда в Азовском море. По его словам, украинские формирования развернули «беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием БПЛА против танкеров и гражданского флота», в ходе которой атакам подверглись десятки судов, перевозивших горюче-смазочные материалы. Целью операции, по данным МИД РФ, является топливная блокада южных регионов России.

Всего, по данным Родиона Мирошника, на прошлой неделе от украинских ударов погибли 40 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний, ранены 272 человека, среди них 13 несовершеннолетних.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её