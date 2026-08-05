Зачем Wildberries строит склады в Казахстане

Зачем Wildberries строит склады в КазахстанеЗаявления МИД РФ об «интеграции» маркетплейсов с соседом звучат на фоне атак ВСУ
Маркетплейс Wildberries в I квартале 2027 г. планирует ввести в строй склады в столице Казахстана Астане и крупнейшем городе страны Алма-Ате на 260 000 кв. м. Об этом 4 августа сообщил казахстанский министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он уточнил, что работы на упомянутых объектах ведутся уже несколько лет.
Кроме того, по словам министра, Wildberries уже арендует в республике объекты площадью 46 000 кв. м. «Что касается официального обращения [от Wildberries о размещении ее складов в Казахстане сверх уже строящихся], его нет. К нам оно еще не поступало», – добавил Шаккалиев (цитата по ТАСС).
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