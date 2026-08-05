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Главная / Бизнес /

Зачем Wildberries строит склады в Казахстане

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Нурлан Гасымов
Илья Лакстыгал
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Маркетплейс Wildberries в I квартале 2027 г. планирует ввести в строй склады в столице Казахстана Астане и крупнейшем городе страны Алма-Ате на 260 000 кв. м. Об этом 4 августа сообщил казахстанский министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Он уточнил, что работы на упомянутых объектах ведутся уже несколько лет.

Кроме того, по словам министра, Wildberries уже арендует в республике объекты площадью 46 000 кв. м. «Что касается официального обращения [от Wildberries о размещении ее складов в Казахстане сверх уже строящихся], его нет. К нам оно еще не поступало», – добавил Шаккалиев (цитата по ТАСС).

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