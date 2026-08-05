Зачем Wildberries строит склады в Казахстане

Кроме того, по словам министра, Wildberries уже арендует в республике объекты площадью 46 000 кв. м. «Что касается официального обращения [от Wildberries о размещении ее складов в Казахстане сверх уже строящихся], его нет. К нам оно еще не поступало», – добавил Шаккалиев (цитата по ТАСС).