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Главная / Политика /

Российские средства ПВО за день сбили 215 беспилотников ВСУ

Ведомости

В течение 10 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 215 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск ПВО сбило БПЛА над девятью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской. Также дроны нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что несколько беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий в регионе.

Утром массированной атаке украинских дронов подвергся Нижнекамск. Погибли 13 человек, еще 75 пострадали, 21 раненый находится в больнице. В республике объявили траур.

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