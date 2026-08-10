Российские средства ПВО за день сбили 215 беспилотников ВСУ

В период с 8:00 по 20:00 мск ПВО сбило БПЛА над девятью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской и Челябинской. Также дроны нейтрализованы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.