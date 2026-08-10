Число погибших при ударах по Нижнекамску увеличилось до 13
Количество погибших при ударах на Нижнекамск выросло до 13, сообщили в пресс-службе главы Татарстана, передает ТАСС.
До этого было известно о 12 погибших и 39 пострадавших.
Украинские войска нанесли удары по промышленным и гражданским объектам в Нижнекамске утром 10 августа. В связи с погибшими в городе объявлен траур.
На фоне атаки в Нижнекамск направили пять бригад медиков из Набережных Челнов и бригаду Республиканского центра медицины катастроф. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим.
В МИД России назвали атаку военным преступлением со стороны Украины.